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19-летний студент научился прыгать выше своего роста без разбега. Видео

19-летний студент научился прыгать выше своего роста без разбега. Видео

Джейдону Роберсону всего 19 лет, но его уже могут послать на следующие Олимпийские игры. Все дело в видео, которое парень записал в спортзале: гимнаст умудрился практически с места прыгнуть выше собственной головы, что ранее считалось в принципе невозможным.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, круто, талант редкий у парня.
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11 час.
YYYYYYY XXXXXXX
+++++
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9 час.
виталий панов
Молодец! Но выше своей задницы не прыгнет!
Ответить
9 час.

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