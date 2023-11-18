19-летний студент научился прыгать выше своего роста без разбега. Видео

Джейдону Роберсону всего 19 лет, но его уже могут послать на следующие Олимпийские игры. Все дело в видео, которое парень записал в спортзале: гимнаст умудрился практически с места прыгнуть выше собственной головы, что ранее считалось в принципе невозможным.