Создатель Cardano: голосование за Харрис — это голосование против криптоиндустрии в США

Несмотря на кампанию "Крипто за Камалу", направленную на улучшение шансов Камалы Харрис в борьбе с Дональдом Трампом и улучшение ее имиджа в криптоиндустрии, главные игроки, похоже, не изменили своего мнения по отношению к лидерам демократов.