Создатель Cardano: голосование за Харрис — это голосование против криптоиндустрии в США

Несмотря на кампанию "Крипто за Камалу", направленную на улучшение шансов Камалы Харрис в борьбе с Дональдом Трампом и улучшение ее имиджа в криптоиндустрии, главные игроки, похоже, не изменили своего мнения по отношению к лидерам демократов.
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