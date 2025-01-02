Путин поручил обеспечить финансирование строительства ВСМ Москва – Петербург

И предоставить господдержку компаниям, участвующим в реализации данного проекта Президент России Владимир Путин дал указание правительству обеспечить финансирование строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.
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