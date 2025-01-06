Зеленский дал интервью в котором заявил, что презирает русский народ, а к прекращению огня готов, если Запад достаточно вооружит УкраинуВладимир Зеленский дал 3-часовое интервью американскому журналисту, уроженцу Таджикистана, Лексу Фридману.
Очередное интервью просроченного Зе
Комментарии
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Андрей
как бы хотелось увидеть этого поца в петле болтающимся...
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18 час.
ninikooo Митусова
Когда уже кто- нибудь « уймет» этого наркомана- убийцу?!
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18 час.
Надежда Петракова
Пиз... т, как Троцкий((👎
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11 час.
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