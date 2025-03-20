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Трамп показал красную кнопку для заказа колы, которую принимают за ядерную

Трамп показал красную кнопку для заказа колы, которую принимают за ядерную

Президент США Дональд Трамп провел экскурсию по своему кабинету для представителей СМИ Fox News. Одна из журналисток поинтересовалась, где находится «красная кнопка», но та, что для  заказа диетической колы.

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