Открытие диетологов: банан снижает полезность смузи на 84%

Международная группа исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) опубликовала результаты эксперимента, которые могут заставить поклонников здорового питания пересмотреть свои пищевые привычки.
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