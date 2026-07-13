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Медицина 2.0

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Открытие диетологов: банан снижает полезность смузи на 84%

Открытие диетологов: банан снижает полезность смузи на 84%

Международная группа исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) опубликовала результаты эксперимента, которые могут заставить поклонников здорового питания пересмотреть свои пищевые привычки.

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