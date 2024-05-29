Водителям назвали привычки, из-за которых автомобиль постоянно ломается

Привычки водителей, фото: njcar.ru Вроде бы что может быть проще, чем регулярно поддерживать автомобиль в приличном техническом состоянии? В наше время для этого созданы все условия, и, что немаловажно, особых затрат это не требует – многие необходимые процедуры можно выполнить самостоятельно.
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