«Грустно, если надо разучивать фонограмму»: Паршута высказалась о пении под «фанеру» — и заявила, что зритель уже всё понимает

Юля Паршута назвала пение под фонограмму «грустным» Российская певица и актриса Юля Паршута заявила, что зрители уже научились отличать живое исполнение от фонограммы, и назвала печальным, что многим артистам приходится разучивать «фанеру».
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