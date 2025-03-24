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Ламин Ямаль отвечает критике: как приспущенные шорты привели в полуфинал

Ламин Ямаль отвечает критике: как приспущенные шорты привели в полуфинал

Игрок сборной Испании Ламин Ямаль ответил на критику Рафаэля Ван дер Варта о его игре в приспущенных шортах, отметив, что это не помешало ему забить гол и помочь команде выйти в полуфинал Лиги наций.

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