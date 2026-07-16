В Севастополе продолжается масштабный дорожный ремонт: 50 улиц и десятки дворов обновят к осени

Улица Адмирала Октябрьского, пожалуй, главный дорожный объект этого года, но далеко не единственный. Специалисты укладывают новый асфальт, устанавливают бордюры и ограждения на дорогах Севастополя и в сельских населённых пунктах.
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