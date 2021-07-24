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Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов

Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов

Минздрав России опубликовал новые рекомендации по вакцинации от коронавируса, в которых, в частности, говорится, что препарат «Cпутник V» можно использовать для вакцинации от COVID-19 всех онкопациентов, завершивших противоопухолевое лечение.

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