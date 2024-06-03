«Елка» на лице старит сильнее морщин: как убрать ее одним упражнением в день

«Поплывшее» лицо старит гораздо сильнее, чем морщины и прочие возрастные изменение кожи. Наверняка вы замечали, что у некоторых женщин даже с возрастом кожа не покрывается сеточкой из морщин, но выглядит все равно старой.
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