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Царьград

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Издание bizbrasov.ro: В Брашове два взрыва разрушили крышу фабрики

Издание bizbrasov.ro: В Брашове два взрыва разрушили крышу фабрики

В Брашове, на деревообрабатывающей фабрике Kronospan, произошли два мощных взрыва, первый из которых случился в 06:25 мск.

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