Татьяну Тарасову вновь госпитализировали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова повторно попала в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
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