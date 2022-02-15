Познавательное мероприятие по Правилам дорожного движения для дошкольников провели полицейские на севере Томской области

В детском саду села Подгорное Чаинского района состоялся урок по Правилам дорожного движения для дошкольников «Азбука дорожной безопасности».
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