Происшествия

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Познавательное мероприятие по Правилам дорожного движения для дошкольников провели полицейские на севере Томской области

Познавательное мероприятие по Правилам дорожного движения для дошкольников провели полицейские на севере Томской области

В детском саду села Подгорное Чаинского района состоялся урок по Правилам дорожного движения для дошкольников «Азбука дорожной безопасности».

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