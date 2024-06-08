Chevrolet дал послушать рёв мотора экстремального суперкара Corvette ZR1

Американский суперкар Chevrolet Corvette нынешнего поколения C8 выпускается уже не первый год, а в 2024 году пришло время для выхода на рынок самой экстремальной модификации автомобиля, которой станет версия под названием ZR1.
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