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Царьград

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Мария Залогина возвращается к жизни после ДТП в Москве

Мария Залогина возвращается к жизни после ДТП в Москве

В марте 2026 года в Москве 13-летнюю Марию Залогину сбил грузовик. После операции и реабилитации она почти вернулась к обычной жизни, сообщает врач-невролог Александра Топчий.

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