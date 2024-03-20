Шеф Пентагона Остин назвал поддержку Украины вопросом чести и безопасности США

США должны продолжать поддерживать Украину, поскольку ее выживание оказалось в опасности. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Украины на базе Рамштайн в Германии.
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