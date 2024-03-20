Шеф Пентагона Остин назвал поддержку Украины вопросом чести и безопасности США

Геннадий Бережнов

Остин считает поддержку Украины вопросом чести и безопасности США. А о какой безопасности США говорит контуженный на голову министр? Он как и его свора из Прибалтов считает, что Россия не остановится на Западе и нападёт на него? Его просто не долечили!