Матвиенко вручила медали к 80-летию Победы ветеранам из Узбекистана

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам войны и жителям блокадного Ленинграда, которых эвакуировали в Узбекистан в раннем детстве.
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