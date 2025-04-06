Матвиенко вручила медали к 80-летию Победы ветеранам из Узбекистана

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам войны и жителям блокадного Ленинграда, которых эвакуировали в Узбекистан в раннем детстве.