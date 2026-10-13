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Воронежские новости

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Мошенники обманули семью в Воронеже на 10,3 млн рублей с помощью «мясного букета»

Мошенники обманули семью в Воронеже на 10,3 млн рублей с помощью «мясного букета»

51-летний мужчина потерял более 10,3 млн рублей из-за мошенников, которые втянули в свою схему его 18-летнего сына.

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