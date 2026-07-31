Италия требует исключить Испанию из Шенгена

МАДРИД (ИА Реалист). Европейский союз оказался на грани беспрецедентного дипломатического скандала. Италия потребовала приостановить участие Испании в Шенгенской зоне после того, как за один день в испанский анклав Сеута на побережье Марокко проникли от 2 до 3 тысяч нелегальных мигрантов.