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ИА Реалист

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Италия требует исключить Испанию из Шенгена

Италия требует исключить Испанию из Шенгена

МАДРИД (ИА Реалист). Европейский союз оказался на грани беспрецедентного дипломатического скандала. Италия потребовала приостановить участие Испании в Шенгенской зоне после того, как за один день в испанский анклав Сеута на побережье Марокко проникли от 2 до 3 тысяч нелегальных мигрантов.

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