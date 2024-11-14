«Известия»: россияне выплатили рекордное количество долгов

В январе-сентябре 2024-го россияне погасили просроченные долги на 30 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году, пишут «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии