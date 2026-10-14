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Участнику СВО Находкину присвоили звание Героя России

Участнику СВО Находкину присвоили звание Героя России

Звание Героя России присвоено участнику специальной военной операции (СВО), кавалеру трех орденов Мужества Александру Находкину.

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