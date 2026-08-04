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Ученые выяснили, насколько прохладнее под зонтом в жаркую погоду

Экологи из Инсбрукского университета представили на генеральной ассамблее Европейского союза геонаук в мае результаты исследования, показавшего, что температура под пляжным зонтом в жару оказывается всего на 1 °C ниже, чем на открытом солнце.

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