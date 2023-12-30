Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором Байден будет в розыске

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором действующий президент США Джо Байдена окажется в международном розыске, а ему на смену придет осужденный на 99 лет заключения Дональд Трамп.
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