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Вяльбе об Исинбаевой: Сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь

Вяльбе об Исинбаевой: Сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь

Елена Исинбаева после встречи в Кремле, 2020 год. Фото: РИА «Новости» / Сергей Гунеев Отъезд из страны российской легкоатлетки Елены Исинбаевой и ее оправдания перед Западом — это позор.

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Комментарии
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Семенков Александр
Молодец Вяльбе!!! Сколько её знаю, всегда уважал за такие человеческие качества, как откровенность, справедлиаость и порядочность. Она не нытик. Она трудяга и патриотка!!! В отличии от Исинбаевой, которая на первое место всегда ставила личное благополучие, самопиар и себялюбие. О патриотизме даже говорить не приходится. Она гнилой отросток, который следует отсечь и выбросить. Без неё Россия будет здоровее!!!
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6 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Согласен
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6 час.
ВР
Виктор Рубцов
А Наше руководство опять сопли на рукав мотает  .. Наш олимпийский комитет давно должен отозвать ее из МОК.. Но что он может сделать .. если нет реакции Президента.. А Президент все Умничает..Его интеллигентной душе неудобно отозвать ее... А что позор России .. так вроде бы ничего Россия Стерпит... Может пора Россиянам и в этом случае &quot;брать власть в свои руки&quot; и высказаться так же как по вечеринке ГОЛОДРАНЦЕВ... Правда канал государственный Россия , который живет на наши налоги все таки протащил на Новогодний экран Билана .. ПОЗОР..
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4 час.

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