Вяльбе об Исинбаевой: Сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь

Молодец Вяльбе!!! Сколько её знаю, всегда уважал за такие человеческие качества, как откровенность, справедлиаость и порядочность. Она не нытик. Она трудяга и патриотка!!! В отличии от Исинбаевой, которая на первое место всегда ставила личное благополучие, самопиар и себялюбие. О патриотизме даже говорить не приходится. Она гнилой отросток, который следует отсечь и выбросить. Без неё Россия будет здоровее!!!

ВР

Виктор Рубцов

А Наше руководство опять сопли на рукав мотает .. Наш олимпийский комитет давно должен отозвать ее из МОК.. Но что он может сделать .. если нет реакции Президента.. А Президент все Умничает..Его интеллигентной душе неудобно отозвать ее... А что позор России .. так вроде бы ничего Россия Стерпит... Может пора Россиянам и в этом случае "брать власть в свои руки" и высказаться так же как по вечеринке ГОЛОДРАНЦЕВ... Правда канал государственный Россия , который живет на наши налоги все таки протащил на Новогодний экран Билана .. ПОЗОР..