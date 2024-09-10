Названы топ-10 парков с осенней атмосферой в разных городах России

Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru побывали в разных регионах России и составили для «Известий» подборку 10 парков с осенней атмосферой, где можно гулять под желто-красными кронами, фотографироваться и пить какао.
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