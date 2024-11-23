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В ГД призвали проводить встречи школьников с многодетными семьями

В ГД призвали проводить встречи школьников с многодетными семьями

Депутат Государственной Думы Юлия Оглоблина («Единая Россия») обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением дополнить курс «Разговоры о важном» темой «Многонациональная Россия — многодетная семья».

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