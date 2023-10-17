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Водитель попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса был трезвым

Водитель попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса был трезвым

Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, попал в ДТП на территории Приморского края. На данный момент известно, что водитель транспортного средства был трезвым, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.

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