Водитель попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса был трезвым

Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, попал в ДТП на территории Приморского края. На данный момент известно, что водитель транспортного средства был трезвым, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
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