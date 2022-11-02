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Искусственный интеллект отследил турбулентности внутри термоядерного реактора

Искусственный интеллект отследил турбулентности внутри термоядерного реактора

  Scientific Reports: искусственный интеллект отследил турбулентности в плазме токамаков Ученые Массачусетского технологического института (США) и Федеральной политехнической школы Лозанны  Scientific Reports: искусственный интеллект отследил турбулентности в плазме токамаков Ученые Массачусетского технологического института (США) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) предложили использовать искусственный интеллект для обнаружения и отслеживания турбулентных структур в плазме внутри токамака — тороидального термоядерного реактора.

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