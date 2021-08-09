Вся грантоедская рать взвыла – агентов Запада выметают из России

Только новостиПолитикаВся грантоедская рать взвыла – агентов Запада выметают из России Чем ближе сентябрьские парламентские выборы в России, тем активнее становится грантоедская рать НКО.Вернуться к статье137НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevОоооо.... Какой гадюшник развели в России... Так кто виноват, что никто не отслеживал, что творится в России?!! Российские спецслужбы только московских предпринимателей чмырить могут, и больше НИЧЕГО?!! Дармоеды!!Nikolay KomunadototznaetГадюшник в 90-е развели. А там уже Россия мало что могла сделать, слишком слаба была страна. После того как горбатый с алкашом всё сдали западу, бороться уже было не чем. Даже если бы Путин сразу по приходу во власть попытался бы зачистить всю НКОшную падаль, у него тупо не было в тот момент ни влияния, ни сил, ни денег что бы разобраться со всем, и выдержать давление запада. Его бы просто через госпереворот тут же сместили бы, и поставили более послушного, вот и всё...Иван ЗахаваУ любого "московского крупного предпринимателя" бизнес, который дает ему основной доход, находится в регионах - в столице уйти от налогов он не может, а в регионах запросто! Хватая за жопу такого горе предпринимателя в Москве, мы - москвичи не получаем ничего, все для регионов!!!Иван Захава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодец!!!!!!!!!! Все правильно!!!!!!!!!KarmadonВсе для регионов? Сисяс расплачусь. Да Москва давно уже стала анклавом европейского уровня жизни - за счет всей остальной страны. То-то все прутся в стольный град, а вот обратного потока чой-то не наблюдается.Сергей ПолосовЧМО! Ты-то откуда таких вещей знаешь?ЛБЛюдмила Боченкованужно полностью изжить все нко на територии россии!!!Сергей ПолосовЭто не решение проблем страны. Это только ПЕРВЫЙ ШАГ.Alex НемоНу не зря же говорится что русские долго запрягают, но быстро мчат. Дай то Бог чтоб так и было на деле, а не просто предвыборная "активность"...Сергей ЕвменеевГавносаксонская рать должна Ответить за все свои мерзости!!!!! Сравнять с землей факингемский сарай со всей пиздобратией!! Руками самих падлосаксов!!Серж ПрологовМы сколько, уже, ведем речь о том что ОБЯЗАТЕЛЬНО найдутся круги и силы, которые, спекулируя на упущениях действующей власти, будут стремиться "раскачивать лодку". И выпизд "грантоедской рати" - не решение проблемы: на место выпизженых придут новые, которые будут спекулировать на все тех же упущениях... УСТРАНЯТЬ НЕДОСТАТКИ НУЖНО. и в первую очередь - выпизживать из управления государством, всю совковую партноменклатурщину.Евгений Пакалина что это засуетился такой важный чин как министр обороны? наверное тем .что ему и ему подобным эта грантоедская рать мешает хапать .делать своих потомков гражданами других западных стран которые по идее нашей враги.и не грант ли отрабатывает автор .путь не западный .а наших отечественных воров и хапугсергей отказ от доллара и срочноесли знаете , то почему не закрываете и садите ? а если не делаете то вам это выгодно дурить РУССКИЙ НАРОД , и пенсионная реформа показала - грош вам цена ВластьКомментировать
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