Джонни Херберт: «Рано или поздно наступит момент, когда «Макларену» придется отдать предпочтение одному из своих гонщиков»

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что соперничество Ландо Норриса и Оскара Пиастри в какой-то момент может привести к тому, что один из гонщиков решит покинуть команду ради статуса первого номера в другом коллективе.
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