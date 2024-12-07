Заноза
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Заноза

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Российские олигархи устроили "разборки" в Лондоне в разгар СВО

Российские олигархи устроили "разборки" в Лондоне в разгар СВО

В Лондоне разгорается новый бизнес-конфликт между российскими олигархами: холдинг "Интеррос" Владимира Потанина подал возражения на иск "Русала" Олега Дерипаски в Высокий суд.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Так дербанить государство как Россию ещё не было в мировой практике. Это паскудство похоже ещё долго продержится. Воры-магнаты не могут успокоиться что не всё смогли рвануть народного достояния и ссорятся между собой. ДОКОЛЕ?
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3 час.
Vitaly Arkhipov
Это не бизнесмены, а в прошлом воры , в настоящем бандиты. Чем быстрей мы от таких избавимся,тем быстрей начнем идти в гору. Люди не против олигархов, они против их беспредельного бандитизма и воровства.
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2 час.
И
Искандер
Вооот... Это - специально для пидарасов, не знакомых ни с Конституцией, ни с Законом о ЦБ не и не верящих в то, что ЧАСТНАЯ контора - ЦБ, находится в Нью-Йоркской юрисдикции и может СУДИТЬСЯ с РФ, подав иск в Нью-Йоркский Международный Арбитражный Центр (New York International Arbitration Center) с иском против РФ, если РФ попытается помешать ЦБ заниматься гешефтами с &quot;его имуществом&quot;.
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2 мин.

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