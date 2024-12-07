Российские олигархи устроили "разборки" в Лондоне в разгар СВО

Анатолий Рябенко Так дербанить государство как Россию ещё не было в мировой практике. Это паскудство похоже ещё долго продержится. Воры-магнаты не могут успокоиться что не всё смогли рвануть народного достояния и ссорятся между собой. ДОКОЛЕ?

Vitaly Arkhipov Это не бизнесмены, а в прошлом воры , в настоящем бандиты. Чем быстрей мы от таких избавимся,тем быстрей начнем идти в гору. Люди не против олигархов, они против их беспредельного бандитизма и воровства.