20 фотографий, которые показывают, насколько удивительным может быть мир

Мир полон сюрпризов, и иногда всего один кадр способен открыть нам его с неожиданной стороны. Удивительные совпадения, редкие явления и просто моменты, которые сложно поверить без доказательств — все это делает нашу планету ещё более завораживающей.
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