Циципас о том, что у многих топов русские корни: «Наверное, дело в дисциплине родителей. Они прошли тяжелые испытания»

Мама Циципаса – бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова. «Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу – эти люди прошли тяжелые испытания, и я вижу это по своей маме.