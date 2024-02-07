В сети завирусились милые путешествия таиландца в компании его пёселей

Лабрадоры - идеальная компания для поездок, решил житель Таиланда с труднопроизносимым именем — Куттия Канчанасопавонг и начал записывать милые видео со своими собакенами и выкладывать их в сеть, чем мгновенно завоевал поклонников во всем мире.
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