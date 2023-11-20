Вслед за «Северными потоками» Вашингтон хочет уничтожить «Арктик СПГ-2»

Лидия

Ну и что, снова ждём взрыва, может что-то у них взорвём? Эти завистливые твари, как зомби, никогда не остановятся, пока их не прикончат. Библия предлагает два варианта; 1. Око за око, 2. Подставить вторую щёку. Мы за какой путь дорогие соотечественники?