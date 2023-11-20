Вслед за «Северными потоками» Вашингтон хочет уничтожить «Арктик СПГ-2»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Лидия
Ну и что, снова ждём взрыва, может что-то у них взорвём? Эти завистливые твари, как зомби, никогда не остановятся, пока их не прикончат. Библия предлагает два варианта; 1. Око за око, 2. Подставить вторую щёку. Мы за какой путь дорогие соотечественники?
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Андрей Корольков
А что, Петров с Бошировым уволились со службы? Что то давно у супостата на побережье не горело, скучно как то.
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ОТ
Олег Тимофеев
Понятно что аппетиты растут а чем может похвастать господин Нарышкин?
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13 час.

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