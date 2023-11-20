Взорвать российскую газовую инфраструктуру не получится, но план американцев не менее коварен Михаил Зубов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Константин Симонов Сергей Пикин Бывшему послу США на Украине Джеффри Росс Пайетту, который теперь дорос до помощника Блинкена, не дают покоя лавры Джо Байдена.
Вслед за «Северными потоками» Вашингтон хочет уничтожить «Арктик СПГ-2»
Комментарии
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Лидия
Ну и что, снова ждём взрыва, может что-то у них взорвём? Эти завистливые твари, как зомби, никогда не остановятся, пока их не прикончат. Библия предлагает два варианта; 1. Око за око, 2. Подставить вторую щёку. Мы за какой путь дорогие соотечественники?
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15 час.
Андрей Корольков
А что, Петров с Бошировым уволились со службы? Что то давно у супостата на побережье не горело, скучно как то.
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Понятно что аппетиты растут а чем может похвастать господин Нарышкин?
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13 час.
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