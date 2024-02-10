Звезда «Голоса» получил от фанатки вертолет

Певец Андрей Звонкий получил в подарок от фанатки из Франции вертолет за семь миллионов долларов. 35-летняя поклонница из Франции по имени София подарила Звонкому вертолет после празднования дня рождения в Турции, чтобы бывшему участнику проекта «Голос» было удобнее добираться до нее в Ниццу.