Звезда «Голоса» получил от фанатки вертолет

Певец Андрей Звонкий получил в подарок от фанатки из Франции вертолет за семь миллионов долларов. 35-летняя поклонница из Франции по имени София подарила Звонкому вертолет после празднования дня рождения в Турции, чтобы бывшему участнику проекта «Голос» было удобнее добираться до нее в Ниццу.
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