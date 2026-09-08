Сотрудники полиции Казани совместно с Общественным советом провели лекцию для студентов по кибербезопасности

Встреча прошла для учащихся Поволжского государственного университета физический культуры, спорта и туризма при содействии представителя Общественного совета УМВД России по г.
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