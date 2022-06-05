Новая комбинация препаратов увеличивает выживаемость больных раком легких

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Clinical Oncology, ученые из Седарс-Синайского медицинского центра (Cedars-Sinai Medical Center) обнаружили, что пациенты с распространенным немелкоклеточным раком легкого, у которых рак прогрессировал на предыдущей иммунотерапии, жили значительно дольше при лечении комбинацией рамуцирумаб плюс пембролизумаб, чем при лечении одним из современных стандартных методов лечения этого типа рака.
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