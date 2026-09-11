В Кремле озвучили условие для нацеливания ядерного оружия на Литву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет нацеливать своё ядерное оружие на Литву, если на территории этой страны появится ядерное вооружение, направленное против России.
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