Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

РИАМО - 9 июн. Украинские СМИ сообщают о взрывах, которые прогремели в Одесской области Украины. Ранее онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны показывали, что в 23:12 на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.