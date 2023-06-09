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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

РИАМО - 9 июн. Украинские СМИ сообщают о взрывах, которые прогремели в Одесской области Украины. Ранее онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны показывали, что в 23:12 на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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