Трамп охладел к Великобритании после встречи Зеленского и Карла III

Президент США ощутил, будто Британия считает Зеленского «более особенным», чем его.Согласно сведениям Daily Mail, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, изменил свое отношение к Великобритании после того, как король Карл III принял украинского президента Владимира Зеленского в Сандрингеме.