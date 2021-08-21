Ирина ОсиповаДети и семьяБыл красивый фарфоровый сервиз... Был красивый фарфоровый сервиз: белые чашечки с тонкой золотой полоской, шесть чашечек, шесть блюдечек.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана Елизарова (Федорова)Очень трогательная история.Светлана Елизарова (Федорова)А моя мама из своей Мадонны так за всю жизнь чай и не попила. Сколько я ее не уговаривала,она берегла этот сервиз.И лишь в день моего сороколетов дрожащей рукой достала только для меня заветную чашечку с блюдцем.Светлана Елизарова (Федорова)Я попила чай из старой привычной чашки.У меня дома к тому времени была уже своя Мадонна,которой я пользовалась каждый день!Ирина ОсиповаА мы не пьём из "Мадонны" - не из жадности. Просто нам это не надо. Мы любим чай (и кофе тоже) пить из больших бокалов или из гранёных стаканов в подстаканниках. А крохотные чашечки из "Мадонны" просто неудобны. Гости тоже предпочитают тару побольше. Вообще у нас таких гостей не бывает, которые пришли только чаю попить, чтобы весь сервиз выставлять. Так что стоит "Мадонна" в серванте - ну и пусть себе и дальше стоит. Хлеба, как говорится, не просит. Вот только когда рецепты фотографировала, доставала "для интерьеру".:)Комментировать
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