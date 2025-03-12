Жителя Александрова ждет суд за избиение возлюбленной

Сама трагедия произошла летом. По версии следствия, мужчина, чье имя не уточняется, выпивал дома вместе с возлюбленной и ее знакомой; однако случилась ссора: хозяин жилища неожиданно вспомнил, что ранее ему говорили о том, что любимая изменяла.
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