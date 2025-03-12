УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • степан дунов
    Очередной развод лохов. Очень надеюсь что ВВП на это не поведется.Киев дал добро на...
  • Eduard
    Вас Украина не касается вообще!Меркель выступила...
  • Зоя Гольдштаб
    Народ зря говорить не будет.....в каждой шутки... есть доля ПРАВДЫ....Крымский «Монолит...

Жителя Александрова ждет суд за избиение возлюбленной

Жителя Александрова ждет суд за избиение возлюбленной

Сама трагедия произошла летом. По версии следствия, мужчина, чье имя не уточняется, выпивал дома вместе с возлюбленной и ее знакомой; однако случилась ссора: хозяин жилища неожиданно вспомнил, что ранее ему говорили о том, что любимая изменяла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх