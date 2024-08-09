«Он же фотки голых детей продавал» Весь Рунет обсуждает бизнес-тренера Шишкина. Почему его считают пособником педофилов?

Как не быть слугой стакану и стулу, почему важно распознать врага в своей мебели и как не производить впечатление «побитого пса» — ответы на эти странные и абсурдные вопросы россияне получили благодаря эксперту по кинетике Валентину Шишкину.
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