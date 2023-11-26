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Царьград

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Яна Поплавская пристыдила и Киркорова, и всю хайпующую Россию

Яна Поплавская пристыдила и Киркорова, и всю хайпующую Россию

Актриса Яна Поплавская, известная своей патриотической позицией, пристыдила Филиппа Киркорова и всю хайпующую Россию.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Давно и часто об этом говорим и пишем. Главный заводила и попрыгунчик шабашей, вероятно, не пробиваем. Душа не дрогнет от страданий жён, детей и матерей участников СВО.
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13 час.
Сергей Oблезов
Этот жердила видно не в курсе, что в стране, головной убор нынче -каска. Он один ходит в шляпе, которую не снимает даже в помещении, наплевав на все нормы и морали. Забодал уже этот король, пора его на пенсию отправлять!
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8 час.

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