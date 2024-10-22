Очередное поражение ХК «Сибирь» на домашней арене – на этот раз от «Трактора»

«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 5:4. На «Сибирь-Арене» накануне состоялся матч между новосибирской «Сибирью» и «Трактором» из Челябинска – в рамках FONBET Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25.
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