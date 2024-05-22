В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

В Государственной думе предложили разрешить тратить материнский капитал на путевки в детские лагеря. С этой инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает ТАСС со ссылкой на обращение депутата.
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