Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Ну Цирк да и только, ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!! Володин , ты кто в Думе РФ, в какой должности? Интересно, а к кому Володин о...Спикер Госдумы Во...
  • Виктор Гайдуков
    Вот и славно. Некуда силу девать? а пойди ка ты и повоюй за Родину, чего силы тратить зря. Браво.В Симферополе уча...
  • Георгий Михалев
    В петушатник скотину, пусть вживается в роль.В Омске суд ликви...

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

В Государственной думе предложили разрешить тратить материнский капитал на путевки в детские лагеря. С этой инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает ТАСС со ссылкой на обращение депутата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх