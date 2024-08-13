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Царьград

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Диетолог рассказала, какие завтраки опасны для людей старше 40 лет и почему

Диетолог рассказала, какие завтраки опасны для людей старше 40 лет и почему

Первый приём пищи должен быть правильным и полезным, отмечает специалист.Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять на завтрак людям старше 40 лет.

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